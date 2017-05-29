Технологическая волна

Догоним и перегоним

Однажды гений сказал: «Если вас нет в интернете, то у вас нет бизнеса». И, хотя это выражение было адресовано предпринимателям, из него каждый может сделать один вывод: если у вас нет компьютера, то вы среди отстающих. К счастью, сегодня компьютерная техника по карману каждому. Ее разнообразие и назначение отвечают даже самым неожиданным потребностям: от прогнозирования семейного бюджета до архитектурного проектирования. Кстати, этот гений - Билл Гейтс, миллиардер, который хорошо разбирается в теме.

Я всегда с собой беру…

Самая высокая цена на ноутбук в 2016 году была около 6,5 тысячи долларов. Это, как купить себе подержанную машину или сделать не плохой ремонт в квартире. Правда, такое вложение денег не приемлемо для большинства покупателей. Ноутбук создан, чтобы пользователь был свободен в своих желаниях и действиях. За эти ощущения некоторые даже готовы заплатить немного больше. Но, что если хочется получить доступ к технологиям, не отказывая себе в других удовольствиях? Ждать, когда техника устареет? Такой вариант возможен, но не практичен. Искать распродажи?

В качестве одного из вариантов можно рассмотреть купонаторы, скидочные сайты. Известные торговые сети любят внезапно радовать своих покупателей именно таким образом. Например, легко и просто можно найти промокод Юлмарт на 350 рублей и более – и это даже не потратив пяти минут на поиски, и это не только на ноутбуки.

Собрав целый ворох купонов, угостив себя дополнительной скидкой на сайте продавца, можно сэкономить и заполучить ноутбук. Но стоит знать несколько важных вещей перед покупкой, что заставит вас посмотреть в сторону стационарных компьютеров.

Почему нужен/не нужен ноутбук в сравнении с обычным ПК:

Труднее доукомплектовать, в случае необходимости;

Работает от батареи;

Чаще небольшой размер экрана;

Клавиатура и дисплей – одно целое, хотя это можно отнести к плюсам;

Можно брать с собой и продолжать работу в любом месте;

Вендорные производители (напр., Apple) чаще предустанавливают необходимое ПО.

Пренебречь мобильностью и выбрать конструктор

Да, именно конструктором можно назвать настольный компьютер, ибо главный плюс - то, что можно приобрести отдельно монитор подходящего размера, понравившуюся клавиатуру, мышь, комплекты системного блока и сделать настолько мощным, насколько позволяют средства. В этом тоже можно увидеть свободу – свободу выбора. А чтобы можно было купить больше, да с меньшими затратами снова используйте купоны и скидки. Для давно искавших способы сэкономить еще одна подсказка: выбирайте промокод М Видео, который, к слову, также может действует и на ноутбуки.

Титаны цифрового мира

Оба упомянутых интернет-магазина в немалой степени сосредоточены на продаже компьютерной техники. В ассортименте каждого и смартфоны, и ноутбуки, и планшеты, и настольные ПК и многое другое. Но как выбрать покупателю, куда обращаться? На первый взгляд, Юлмарт будет интересен тем, кто стремится выбрать технику по средней цене. На сайте представлены товары, которые имеют чуть проще комплектацию, но все же современные. Иначе говоря, цена пропорциональна. Если посмотреть в сторону М.Видео, то чувствуется желание компании представить последние новинки. С другой стороны, если смотреть не ноутбуки, а офисные ПК, то ситуация выравнивается.

Можно сделать вывод такой: если нужен компьютер, любого размера, мощности, внешнего вида, в разное время нужно искать подходящие предложения в обоих торговых сетях. Но, что стоит точно запомнить, так это способы сэкономить, в случае если везде цена примерно одинаковая. Потому ценник в магазине – это то, что предлагают вам. А купоны, скидки и промокоды – выражение того, за сколько это можно купить на самом деле.

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