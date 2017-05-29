В малых сёлах Хакасии ремонтируют автодороги

29.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Подрядчик приступил к реконструкции дорожного полотна Чахсы-Хоных протяжённостью 1800 метров.

Асфальта в аале Илиморов Аскизского района не было со дня основания. Теперь же в малом селе появится новая проезжая часть за счёт государственной программы РХ «Развитие транспортной системы Хакасии до 2022 года». Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования окончится в июне. Строители исправят продольный профиль земляного полотна и восстановят проезжую часть из гравийно-щебёночной смеси. На эти цели Аскизскому району предоставили субсидии из республиканского бюджета в объёме 99 процентов от общей стоимости работ, сообщает пресс-служба минтранса Хакасии.

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