В малых сёлах Хакасии ремонтируют автодороги

Подрядчик приступил к реконструкции дорожного полотна Чахсы-Хоных протяжённостью 1800 метров.

Асфальта в аале Илиморов Аскизского района не было со дня основания. Теперь же в малом селе появится новая проезжая часть за счёт государственной программы РХ «Развитие транспортной системы Хакасии до 2022 года». Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования окончится в июне. Строители исправят продольный профиль земляного полотна и восстановят проезжую часть из гравийно-щебёночной смеси. На эти цели Аскизскому району предоставили субсидии из республиканского бюджета в объёме 99 процентов от общей стоимости работ, сообщает пресс-служба минтранса Хакасии.

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