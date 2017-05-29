В Хакасии оштрафовали продавцов плодовых деревьев

Инспекторы управления Россельхознадзора выявили нарушения в области семеноводства.

Рейды прошли в Таштыпском и Аскизском районах. 11 торговцев реализовывали посадочный материал без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества товара. Сертификатов соответствия, актов апробации, протоколов испытаний не было на саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур. Нарушители оштрафованы, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

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