В Хакасии потерялась девочка с сине-зелёными волосами и шрамом под глазом

29.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

26 мая утром 15-летняя Яна Шестакова ушла из дома по улице Чкалова в селе Белый Яр и до настоящего момента не вернулась.

На вид Яне около 15-16 лет, европейский тип лица, плотное телосложение, рост около 172 сантиметров. Концы тёмно-каштановых волос окрашены в сине-зелёный цвет. Длина волос ниже пояса. Глаза карие, под левым глазом полусантиметровый шрам. На лице угревая сыпь. Была одета в светлые облегающие джинсы, чёрную футболку черную с капюшоном и надписью на английском языке, серые кроссовки, чёрную бейсболку с надписью «Адидас» и козырьком красного цвета. При себе у несовершеннолетней был белый телефон «Флай». Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Всех, кто располагает информацией, представляющей интерес для следствия обращаться по телефонам дежурного следственного управления СУ СК России по Хакасии 8-913-050-00-55 или 02, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РХ.

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