В Хакасии школьники вступили в кадетско-казачий взвод

29.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Кадетами стали учащиеся абазинской школы № 5. Поздравил «новобранцев» атаман Саянского окружного казачьего общества.

Новоиспечённые кадеты активно занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, участвуют в военно-патриотических мероприятиях.

- Вы стали кадетами. Это одновременно большая честь и ответственность. Будьте настойчивыми в достижении целей, успешными, сильными и смелыми, цените и уважайте своих педагогов. Вам предстоит оправдать возложенное на вас доверие, хорошо учиться. Вы выбрали путь воина, защитника Родины, и ваш путь достоин уважения, – обратился к ребятам Сергей Марьясов, атаман Саянского окружного казачьего общества.

 

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