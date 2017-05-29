В Хакасии заработали детские пришкольные лагеря

29.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На летних каникулах в республике будут работать 180 пришкольных лагерей, в которых отдохнут свыше 19200 ребятишек. Из республиканского бюджета на отдых детей в пришкольных лагерях направят более 50 миллионов рублей.

Школьники Саяногорска и Усть-Абаканского района уже начали отдыхать в лагерях, открытых на базе общеобразовательных учреждений. Для ребят организуют выезды в музеи, театры, кино и многие другие интересные культурно-досуговые мероприятия. Оздоровительная смена продлится три недели. Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ, 70 процентов детей отдохнут в пришкольных лагерях бесплатно. Путевки со скидкой в размере 80 процентов получат дети из семей ветеранов боевых действий, неполных, многодетных семей, одаренные и другие ребята. Половину стоимости путевки оплатят семьи, в которых один из родителей является работником организации транспорта, связи, коммунального комплекса, промышленного предприятия или строительной организации. подготовки. Первые загородные лагеря начнут работать уже в эти выходные. 

 

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