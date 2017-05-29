Хакасия зажигает!

В Новосибирске завершился международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звёзды». В номинации «Театр мод — этностиль» лауреатом I степени стал детский хореографический ансамбль «Антарес».

Ансамбль появился чуть больше трёх лет назад при Центре культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева. Появился и громко заявил о себе. Мальчишки и девчонки под руководством Светланы Потёмкиной уже стали постоянными гостями на конкурсе «Мисс Абахай». Увидеть их можно и на других мероприятиях. И уж точно запомнить: несмотря на свой возраст (шесть — десять лет), дети стараются блеснуть всеми гранями своего таланта. И первой их взятой вершиной стала поездка в Красноярск, где наш коллектив как раз и стал финалистом международного конкурса в рамках проекта «Сибирь зажигает звёзды». На красноярской сцене «Антарес» завоевал Гран-при. Строгое жюри сразили коллекции «Моя Хакасия» и «Созвездие».

— «Моя Хакасия» — это не просто показ одежды. Это целый спектакль, — рассказывает Светлана Потёмкина. — На жюри, как нам сказали, произвело впечатление то, с каким артистизмом дети выступали на сцене, демонстрируя хакасскую национальную одежду. Вторая наша коллекция — «Созвездие» — это уже нечто другое. Мои воспитанники выступали в светодиодных костюмах. Итог вам известен: мы получили диплом I степени.

Кроме этого, Светлана Потёмкина за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных культур была удостоена звания «Лучший руководитель».

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