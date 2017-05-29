Жесткая посадка

29.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Абаканская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки двухместного самолета в Минусинском районе Красноярского края, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

 По ее данным, в воскресенье двухместный самолет совершил жесткую посадку в районе поселка Лугавское на юге края. 

"Пилот с места происшествия скрылся. Заявка на использование воздушного пространства пилотом не подавалась. По предварительной информации, воздушное судно в установленном законом порядке не зарегистрировано", — сказала Горбунова.

 В настоящее время Абаканская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения воздушного законодательства. 

Ранее МЧС сообщало, что в результате жесткой посадки были повреждены провода и оказались обесточены три поселка.

РИА Новости

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