Жесткая посадка

Абаканская транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки двухместного самолета в Минусинском районе Красноярского края, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее данным, в воскресенье двухместный самолет совершил жесткую посадку в районе поселка Лугавское на юге края.

"Пилот с места происшествия скрылся. Заявка на использование воздушного пространства пилотом не подавалась. По предварительной информации, воздушное судно в установленном законом порядке не зарегистрировано", — сказала Горбунова.

В настоящее время Абаканская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения воздушного законодательства.

Ранее МЧС сообщало, что в результате жесткой посадки были повреждены провода и оказались обесточены три поселка.

РИА Новости

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