Более 30 тыс. человек остаются без света в Центральной России

Из-за грозы и сильного ветра без света остаются более 30 тыс. человек в Тульской, Московской и Рязанской областях, заявили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

Спасатели МЧС в течение ночи на вторник ведут работы по восстановлению электроснабжения, расчистке территорий дворов жилых домов и социальных объектов от поваленных деревьев и фрагментов конструкций, которые сорвало ветром. Также ведется расчистка дорог, а также отработка заявок граждан. В ЦФО работы по ликвидации последствий урагана ведут свыше 1,3 тыс. человек и 468 единиц техники, передает ТАСС.«По данным на 01.00 мск, в этих регионах остаются обесточенными 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально значимых объектов, более 9 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 30 тыс. человек», - сообщили в МЧС.

В Калужской, Владимирской и Тверской областях подача электроэнергии возобновлена в полном объеме. В обесточенных районах энергоснабжение планируется восстановить к 08.00 мск.

На Москву и центральную часть России в понедельник обрушился сильный ураган. Его жертвами стали 11 человек, число пострадавших приблизилось к 140.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплату компенсаций пострадавшим и семьям погибших, отметив, что ничто при этом не заменит жизни людей.

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