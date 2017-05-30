Карнавала не будет: день города в Абакане отметят скромно

30.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Такое решение приняли депутаты горсовета на очередной сессии.

Мэр Абакана Николай Булакин предложил народным избранником два варианта: грандиозную дневную программу с массовыми гуляниями и усеченный вечерний вариант. На масштабное празднование понадобилось бы дополнительно девять миллионов рублей. Изыскать такие средства достаточно сложно на сегодняшний день. Депутаты проголосовали за второй вариант. Праздник пройдет на двух площадках. В парке культуры и отдыха и на стадионе "Саяны". На приглашенных звезд, культмассовую программу и два фейерверка планируется потратить один миллион рублей, сообщили в информотделе администрации Абакана.

 

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