Каждый четвёртый житель Хакасии — пенсионер

Количество вышедших на заслуженный отдых в республике за пять месяцев текущего года увеличилось на 677 человек. Общая численность получателей всех видов пенсий (страховых и социальных) в республике на сегодняшний день составила 155 119 человек.

Стабильный рост численности пенсионеров фиксируется, начиная с 2006 года, то есть двенадцатый год подряд. До 2006 года цифра то увеличивалась, то уменьшалась, но в целом наблюдалось незначительное снижение количества получателей пенсий. По состоянию на 1 января 2006 года в республике было зарегистрировано 138 474 пенсионера. Число получателей пенсий с того времени увеличилось более чем на 16,6 тысяч человек.

Количество пенсионеров в регионе составляет 28,8 процента в соотношении с общей численностью населения республики, сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по Хакасии.

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