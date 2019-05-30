Константин Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

На данной должности режиссер сменил Сергея Голомазова, который был художественным руководителем театра с 2007 года. К выполнению обязанностей художественного руководителя Богомолов приступит 25 июня.

Режиссер Константин Богомолов назначен на должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной — об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге. Этот сезон для него последний. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра», — заявил Александр Владимирович.

Богомолов уже отреагировал на свое назначение, отметив, что для него большая честь занять такой пост.

«Это великий театр с замечательной историей и командой. Моя задача — сделать его максимально успешным, вернуть в число лидирующих международных театров по вниманию профессионального сообщества и публики. Я буду полностью опираться на труппу, вникать в репертуар», — заявил Богомолов.

По словам режиссера, он надеется, что актеры театра станут его лучшими союзниками. «Я уверен, что все вместе мы вдохновенно и энергично сможем отправиться в это интересное путешествие. У меня очень оптимистичные взгляды на будущее. Планы я смогу озвучить уже на открытии сезона», — отметил Константин.

Ксения Собчак, у которой роман с 43-летним режиссером, оставила комментарий под его постом. «Горжусь тобой», — написала телеведущая.

Бывшая супруга Богомолова Дарья Мороз посвятила ему пост. «Я думаю, что Олег Павлович сейчас очень был бы горд и рад! Поздравляю, Константин, и поздравляю Театр на Малой Бронной!» — отметила актриса.

Напомним, что в марте этого года Константин Богомолов представил сериал «Содержанки». Лента с элементами эротики о тайнах столичной светской жизни мгновенно стала предметом обсуждения в социальных сетях. В картине снимались жена Константина Эрнста — Софья, экс-жена Богомолова — Дарья Мороз, Ксения Собчак, Сергей Бурунов, Марина Зудина и другие. Команда будет работать и над вторым сезоном сериала, который скоро начнут снимать.



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