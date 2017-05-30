Подразделения российской военной базы в Таджикистане подняты на учения

Помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин сообщил, что подразделения российской 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, подняты по тревоге в рамках совместных учений «Душанбе-Антитеррор».

Представитель Минобороны уточнил, что комплексная рабочая группа штаба ЦВО проверяет службу дежурной смены, работу командиров и личного состава, передает ТАСС.

Напомним, в конце марта Ту-95МС на учениях в Таджикистане «уничтожили» лагерь условных боевиков.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Душанбе договорились активизировать усилия по защите таджикско-афганской границы, задействовав 201-ю российскую военную базу.

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