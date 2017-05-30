Представители “Ассоциации студенческих спортивных клубов России” проведут круглый стол для молодёжи Хакасии

30.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в 15 часов на базе Хакасского Государственного университета имени Н.Ф. Катанова исполнительный директор ассоциации Вячеслав Морозов обсудит с активистами республики развитие массового студенческого спорта.

Как сообщили в пресс-службе министерства экономики РХ, будет обсуждаться вопрос о вступлении Хакасии в ассоциацию и создании регионального отделения. Общероссийская молодёжная общественная организация “Ассоциация студенческих спортивных клубов России” (АССК России) – это сообщество активных студентов и аспирантов, которые стремятся сделать спорт доступным для каждого. На сегодня АССК включает в себя 250 студенческих спортивных клубов по всей стране. У организации две основные цели: развитие массового студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни.

 

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