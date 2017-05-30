Призывники из Хакасии могут отдать долг Родине альтернативно

В Абаканском военном комиссариате пояснили, кто может служить России без камуфляжа и оружия.

По закону гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию либо он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами.

На альтернативную гражданскую службу направляются парни в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, имеющие право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, лично подавшие заявление в военный комиссариат о желании заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой.

Заявление подаётся в военный комиссариат, где они состоят на воинском учете, до 1 апреля, если новобранец должен быть призван на военную службу в октябре-декабре текущего года, либо до 1 октября, если гражданин попадает под призыв в апреле-июне следующего года.

На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" имеют основания для освобождения от призыва на военную службу, не подлежат призыву на военную службу, имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами территорий субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают. Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный Федеральным законом.

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