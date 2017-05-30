Пьяный черногорец заперся в доме подруги и поджёг его

38-летний мужчина таким образом отреагировал на отказ женщины вернуться домой.

Накануне инцидента сожители поссорились. Гражданский супруг несколько раз звонил своей второй половинке и требовал приехать домой, угрожая тем, что в противном случае он подожжёт жильё. Позже хозяйке недвижимости позвонила соседка и сообщила, что в доме что-то горит. Женщина вызвала полицейских и направилась на место ЧП сама. Оказалось, мужчина заперся изнутри и поджигал вещи. От действий злоумышленника пострадали двухъярусная кровать, металлическая сушилка, ковры, одеяло, тюль, одежда, потолочная плитка. Сумма ущерба – более 15 тысяч рублей. Потерпевшая вынуждена была написать заявление о привлечении бывшего сожителя к уголовной ответственности. За умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД России по Хакасии.

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