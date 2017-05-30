СМИ: Госкомпаниям поручили закупать российские самолеты

Глава российского правительства Дмитрий Медведев обязал госпредставителей в советах директоров госкомпаний вынести на ближайшие заседания обсуждение вопроса о закупке или аренде для топ-менеджеров российской авиатехники в VIP-комплектации.

Медведев 17 апреля утвердил директиву госпредставителям в советах директоров крупных госкомпаний по вопросам закупок и аренды отечественной авиатехники, рассказали источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией. Речь идет о госкомпаниях, где госпредставители в советах директоров голосуют по директивам правительства. Из списка компаний исключены «Аэрофлот», который и так закупает SSJ-100, а также лизинговые ГТЛК и «ВТБ-Лизинг».Источники считают, что эти меры призваны «скорректировать закупки самолетов, используемых в первую очередь для перевозки первых лиц компаний», и, безусловно, положительно скажутся на реализации российской продукции внутри страны.

Не исключено, что директива могла бы создать сложности для Газпрома и Роснефти. В парке авиакомпании первого представлены зарубежные модели - Boeing 737-700, бизнес-джеты Dassault Falcon, вертолет Eurocopter EC-135, а также Ty-154M, Як-40, SSJ 100 и вертолеты Ми-2, Ми-8, Ka-26, Ка-226. Источник в Газпроме заявил, что знает о директиве, но пока компания не планирует закупать авиатехнику.

Роснефть владеет самолетами DHC-6 Twin Otter, а также участвует в проекте производства вертолетов AW189. В компании отказались от комментариев.

Напомним, в минувшие выходные в российской гражданской авиации произошло знаковое событие: в небо поднялся первый со времен Советского Союза новейший магистральный самолет – МС-21. Успешность этого проекта имеет важнейшее значение для страны, так как позволит взлететь российской авиации до новых высот.

Что же качается российского SSJ-100, то сейчас его эксплуатируют компании и структуры Мексики, Ирландии, Таиланда и Казахстана, кроме того, до 2021 года ожидается возможная поставка 10 самолетов Армении.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







