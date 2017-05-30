Студенты Хакасии поедут летом работать в Крым

30.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

А также на полуостров Ямал и в сельские хозяйства Алтайского края. Об этом на встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым сообщила лидер хакасского регионального отделения молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» Анастасия Голоновская.

Планируется, что часть ребят будет работать в строительных отрядах не только в Хакасии, но и на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении на полуострове Ямал, в сельских хозяйствах Алтайского края, а также в Ялте в гостиничных и туристических комплексах.
- Студенческие отряды – это память на всю жизнь. Для ребят важно сделать что-то полезное для своей страны. Тем более, у молодых людей есть возможность заработать, - сказал Глава Хакасии Виктор Зимин.

В завершение встречи Глава Хакасии поручил подготовить встречу с представителями студенческих отрядов республики, сообщается на портале правительства РХ.

 

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