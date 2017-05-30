Три района Хакасии завершают посевную зерновых

На финишную прямую вышли Алтайский, Аскизский, Бейский районы. По данным минсельхоза Хакасии на 30 мая, в республике засеяно около 70 тысяч гектаров зерновых культур.

Из-за неустойчивой погоды есть небольшое отставание от прошлогодних показателей. Промежуточные итоги по посеву пшеницы выглядят следующим образом: Алтайский район – 99,9%, Аскизский район – 93,3%, Бейский район – 87,5%, Орджоникидзевский район - 81%, Ширинский район – 70,7%. В Орджоникидзевском (15368 га) и Ширинском (12037 га ) районах посевные площади намного больше. В связи с этим посевная кампания в этих районах закончится чуть позже. Ячменя в республике посеяно 9449 га, овса – 17684 га, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







