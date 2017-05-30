В Абакане в честь добрых соседей посадили деревца

Акцию «День добрых соседей» в столице Хакасии провели по инициативе всероссийской политической партии «Единая Россия».

Участники акции, в их числе Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Хакасия Ирина Ауль, высадили в одном из микрорайонов города деревья. Уже через несколько лет на этом месте зашумят молодые деревца.

- Пусть сохраняется этот символ – чем больше дерево, тем дружнее живут люди в нашей республике, - сказала Ирина Ауль.

Самые маленькие участники акции с удовольствием рассказывали стихотворения клоуну Степашке, рисовали на асфальте, пели песни. Каждый ребёнок получил воздушный шарик с надписью «Дети - это радость, дети - это жизнь!». Добрые соседи всегда проявят участие к жизни детей по - соседству.

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