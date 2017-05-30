В Черногорске пьяный водитель сбил подростка и скрылся

30.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ДТП произошло вчера в 22:00 на улице Советская.

Автомобилист на отечественной машине ехал со стороны улицы М.Горького в направлении Восточной. Под колёсами его авто оказался 17-летний мальчик, который переходил проезжую часть в неположенном месте недалеко от пешеходного перехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Мальчика доставили в больницу с переломом ноги. Позже полицейские вычислили мужчину, сбившего подростка. Им оказался 33-летний местный житель. В момент аварии он был пьян. В отношении автомобилиста возбуждено несколько административных дел, сообщили в УГИБДД МВД по Хакасии.

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