В Черногорске юная автоледи смяла четыре машины и раздавила пешехода

ДТП произошло вчера вечером на улице Юбилейная.

19-летняя водительница «Toyota Rav 4» выехала на перекрёсток на красный сигнал светофора. Там она столкнулась с автомобилем «Toyota Carina» под управлением 41-летнего мужчины. После этого нарушительница сбила 59-летнего мужчину. Пешехода отбросило на стоящую машину «Lada Granta». В это мгновение «Toyota Rav 4» продолжила сминать автомобили. Под ударом оказались «Nissan X-Trail» и «Honda Civic», стоявшие на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. С места происшествия госпитализировали пострадавшего пешехода. У него множественные переломы бедра и костей таза, сообщили в УГИБДД МВД по Хакасии.

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