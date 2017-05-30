В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хакасии началась защита проектов на получение дачных грантов.

30.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

К последнему этапу конкурса оказались допущены все 35 заявителей. Сегодня комиссия заслушала 18 председателей садоводческих товариществ. Остальные конкурсанты представят свои проекты 1 июня.

- В этом году предлагаю в первую очередь отдавать предпочтение тем обществам, которые хотят отремонтировать системы водо- и электроснабжения и обезопасить свой дачный массив от пожаров, - сказал в начале заседания Александр Башков, министр сельского хозяйства и продовольствия республики. - Мы проехали по всем садоводческим объединениям и в очередной раз убедились, что дачная жизнь кипит там, где есть свет и вода.

Среди претендентов на материальную поддержку от правительства республики и СНТ «Пенсионер» из Абазы. Одно из старейших обществ Хакасии участвует в конкурсе третий раз. На средства от грантов местные садоводы уже заменили насосную станцию и больше трети электроопор.

- Если нам удастся получить в этом году очередные 200 тысяч рублей, мы сможем обеспечить светом оставшиеся участки, и, значит, проблемы с поливом будут решены полностью, - сообщил Иван Легкун, председатель СНТ «Пенсионер».

Напомним, всего на нужды местных СНТ в этом году из бюджета республики будут потрачены 15 миллионов рублей. Результаты конкурса будут известны после 10 июня.

- В этом году предлагаю в первую очередь отдавать предпочтение тем обществам, которые хотят отремонтировать системы водо- и электроснабжения и обезопасить свой дачный массив от пожаров, - сказал в начале заседания Александр Башков, министр сельского хозяйства и продовольствия республики. - Мы проехали по всем садоводческим объединениям и в очередной раз убедились, что дачная жизнь кипит там, где есть свет и вода.

Среди претендентов на материальную поддержку от правительства республики и СНТ «Пенсионер» из Абазы. Одно из старейших обществ Хакасии участвует в конкурсе третий раз. На средства от грантов местные садоводы уже заменили насосную станцию и больше трети электроопор.

- Если нам удастся получить в этом году очередные 200 тысяч рублей, мы сможем обеспечить светом оставшиеся участки, и, значит, проблемы с поливом будут решены полностью, - сообщил Иван Легкун, председатель СНТ «Пенсионер».

Напомним, всего на нужды местных СНТ в этом году из бюджета республики будут потрачены 15 миллионов рублей. Результаты конкурса будут известны после 10 июня.

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