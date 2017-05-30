В Саяногорске чествовали золотую семью

19 мая ЗАГС города металлургов отметил столетний юбилей.

Специалисты отдела Комитета ЗАГС при правительстве РХ по Саяногорску пригласили на праздник золотых юбиляров – супругов Геннадия и Наталью Осокиных. Эта замечательная пара 50 лет назад создала счастливую семью.

– За годы совместной жизни супруги сумели сохранить, сберечь, то нежное, то прекрасное, что зародилось между их сердцами в том далёком 1966 году, – отмечают сотрудники комитета.

По традиции юбиляры расписались в Книге свадебных юбилеев отдела Комитета ЗАГС при правительстве РХ по Саяногорску.

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