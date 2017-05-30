В Саяногорске чествовали золотую семью

30.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

19 мая ЗАГС города металлургов отметил столетний юбилей.

Специалисты отдела Комитета ЗАГС при правительстве РХ по Саяногорску пригласили на праздник золотых юбиляров – супругов Геннадия и Наталью Осокиных. Эта замечательная пара 50 лет назад создала счастливую семью.

– За годы совместной жизни супруги сумели сохранить, сберечь, то нежное, то прекрасное, что зародилось между их сердцами в том далёком 1966 году, – отмечают сотрудники комитета.

По традиции юбиляры расписались в Книге свадебных юбилеев отдела Комитета ЗАГС при правительстве РХ по Саяногорску.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,752