В Усть-Абакане отметили международный день соседа

Мероприятия по благоустройству прошли во всех микрорайонах посёлка. Усть-абаканцы наводили порядок в жилых дворах и на улицах, вошедших в список территорий, где будет реализован партийный проект «Городская среда».

— День соседа – это масштабная акция, — отметил глава Усть_Абаканского поссовета, секретарь первичного отделения «Единой России» Сергей Новосёлов. —. У нас прошли собрания жителей, состоялись субботники, активное участие в которых приняли муниципальные служащие, депутаты, предприниматели. Важной частью данного мероприятия стало решение насущных жилищных вопросов, начиная от дома и двора до муниципалитета. Надеюсь, что эта добрая традиция будет продолжена, и добрососедским станет каждый день в нашей жизни. Ведь от того, как складываются наши отношения с соседями, как мы принимаем коллективные соседские решения, зависит и финансовое, и техническое, и эстетическое состояние наших домов, наших дворов, нашего Усть-Абакана.

В течение лета в микрорайонах Усть-Абакана появятся более 10 детских площадок. Их открытие жители посёлка решили отметить торжественными мероприятиями, сообщили в ХРО "Единая Россия".

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







