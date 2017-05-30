В Хакасии особый противопожарный режим продлят до 15 июня

30.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В связи с установившейся жаркой погодой, высокими классами пожарной опасности, слабым травяным покровом в лесной и степной зонах, республиканская комиссия по ЧС направила соответствующее ходатайство главе республики Виктору Зимину.

Недавний лесной пожар, который произошел в Смирновском бору 26 мая, из-за наличия сухостоя и сильного ветра быстро распространился в лесу до площади в 17 гектаров. Власти Хакасии считают, что необходимо дождаться более благоприятных условий для снятия особого противопожарного режима на территории республики.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,230