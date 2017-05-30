В Хакасии особый противопожарный режим продлят до 15 июня

В связи с установившейся жаркой погодой, высокими классами пожарной опасности, слабым травяным покровом в лесной и степной зонах, республиканская комиссия по ЧС направила соответствующее ходатайство главе республики Виктору Зимину.

Недавний лесной пожар, который произошел в Смирновском бору 26 мая, из-за наличия сухостоя и сильного ветра быстро распространился в лесу до площади в 17 гектаров. Власти Хакасии считают, что необходимо дождаться более благоприятных условий для снятия особого противопожарного режима на территории республики.

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