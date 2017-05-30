В Хакасии пройдёт фестиваль «Одарённый ребёнок — одарённый учитель»

30.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В День защиты детей 1 июня в Абакане в детской музыкальной школе имени А.А. Кенеля будут чествовать лучших педагогов республики и их талантливых подопечных.

Кульминацией фестиваля станет награждение победителей и лауреатов премий Хакасского республиканского общественного Фонда поддержки одарённых детей по десяти номинациям, вручение награды «Золотой барс», концертные номера. Кроме того, на фестивале вручат награды лауреатам всероссийских и региональных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одарённых детей в 2016 — 2017 учебном году, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

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