В Хакасии расследуют обстоятельства смерти 11 месячного мальчика

По предварительным данным младенец из Сорской благополучной семьи скончался от не уточнённой вирусной инфекции в больнице.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, 1 мая мальчик заболел, у него началась рвота. Мать младенца обратилась в детскую поликлинику на прием к участковому педиатру. Лечение ребенка проводилось амбулаторно. Однако ребенку становилось хуже и мать настояла на госпитализации в больницу. 4 мая мальчика госпитализировали в детское отделение Сорской городской больницы, где стали оказывать медицинскую помощь. Однако, после ухудшения состояния ребенка, он был 6 мая переведен в республиканскую больницу, где, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, ребенок скончался спустя двое суток. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, проводится выемка медицинской документации, допрашиваются свидетели, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РХ.

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