В Хакасии стартует акция  «Табак – угроза развития» 

Сегодня, 30 мая, в Абакане с 18.00 специалисты республиканского центра медицинской профилактики на территории Парка «Победы» проведут акцию, посвященную Всемирному дню без табачного дыма, который отмечается ежегодно 31 мая.

В программе – консультации врачей по быстрому отказу от курения, презентация социального проекта «Бросаем курить». Все желающие смогут пройти диагностику легких на приборе «Спирограф». Волонтеры будут распространять информационные материалы о вреде курения и способах отказа от него, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

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