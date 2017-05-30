Хакасия идёт по пути инновационного развития

Сейчас в правительстве разрабатывают концепцию развития промышленности на период 2017-2030 годов.

Для реализации основных инновационных направлений в Хакасском государственном университете имени Н. Ф. Катанова и Хакасском техническом институте – филиале Сибирского федерального университета имеется научная база. Кроме того, действуют обновленные соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом о совместном финансировании научных исследований.

Осуществляется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, разрабатывающих и внедряющих инновационную продукцию. Максимальный объем гранта или субсидии одному заявителю составляет до 80 процентов затрат. Единовременно бизнесмен может получить не более полумиллиона рублей.

Продолжает развиваться в республике государственно-частное партнёрство в сфере науки и инноваций. Например, Аэропорт «Абакан» при поддержке правительства республики открывает новые рейсы. В прошлом году самолёты летали по новым направлениям: Абакан – Камрань (Вьетнам), Абакан – Бишкек и Абакан – Ош (Кыргызстан).

Совет развития республики признал приоритетным инвестпроект «Создание высокопроизводительного машиностроительного (металлообрабатывающего) комплекса». Реализация проекта обеспечит нужды по технологической литейной оснастке. Ещё одна разработка – производство новых электролизеров РА-550. Этот проект вошел в План по импортозамещению в отрасли цветной металлургии Российской Федерации, сообщает пресс-служба минэкономики РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







