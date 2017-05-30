Житель Шира ответит за интимные отношения с 15-летней девушкой

Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Ширинского района. Он обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

По версии следствия, молодые люди познакомились в апреле 2017 года, после чего стали встречаться. В период с 27 апреля по 22 мая подозреваемый у себя дома по обоюдному согласию, без применения насилия, зная, что девушка не достигла 16-летнего возраста, неоднократно совершал с ней половое сношение, тем самым нарушил нормальное физиологическое и психически нравственное формирование личности несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







