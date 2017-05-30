Жители Хакасии могут выиграть садовую технику

Для этого необходимо принять участие в региональной экологической акции «Фруктовый сад».

Для участия жителям республики необходимо: самостоятельно выбрать место, высадить плодовые или декоративные деревья, сделать фото до, в процессе и после высаживания, ухаживать за саженцами, чтобы они прижились, и предоставить фотоотчет на эл. почту: direkcia19@yandex.ru.

Побороться за главный приз уже вызвался абаканский пенсионер, который высадил около 30 саженцев сливы и вишни в столичном парке «Культуры и отдыха». Вместо того, чтобы выбросить разросшиеся деревья или продать их, мужчина решил внести свою лепту в озеленение городского парка. Последовать его примеру может любой желающий. Выбирать победителей организаторы планируют осенью, а среди главных призов – мотокультиватор, газонокосилка и садовая тачка. Справки по телефону: (3902) 224-224, сообщается на портале правительства РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







