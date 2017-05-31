«Русал» намерен взыскать материальный ущерб с «МРСК Сибири» из-за аварии в Хакасии

«Русал» направил официальную претензию в «МРСК Сибири» и будет требовать компенсацию в связи со сбоем энергоснабжения алюминиевых заводов в Хакасии. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель «Русала».

В понедельник, 29 мая, из-за ошибочных действий персонала произошла авария на электроподстанции в Хакасии. В результате мощность электроэнергии, которая поступала на Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы «Русала», снизилась на 1,4 ГВт. Кроме того, из-за аварии на 1,6 ГВт снизила нагрузку Саяно-Шушенская ГЭС. Как сообщили ТАСС в «МЭС Сибири» (филиал ФСК), нагрузка на заводы была снижена в общей сложности на 36 минут. В настоящий момент проводится расследование, предприятия работают в штатном режиме.

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