«Русал» намерен взыскать материальный ущерб с «МРСК Сибири» из-за аварии в Хакасии

31.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

«Русал» направил официальную претензию в «МРСК Сибири» и будет требовать компенсацию в связи со сбоем энергоснабжения алюминиевых заводов в Хакасии. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель «Русала».

В понедельник, 29 мая, из-за ошибочных действий персонала произошла авария на электроподстанции в Хакасии. В результате мощность электроэнергии, которая поступала на Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы «Русала», снизилась на 1,4 ГВт. Кроме того, из-за аварии на 1,6 ГВт снизила нагрузку Саяно-Шушенская ГЭС. Как сообщили ТАСС в «МЭС Сибири» (филиал ФСК), нагрузка на заводы была снижена в общей сложности на 36 минут. В настоящий момент проводится расследование, предприятия работают в штатном режиме.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,230