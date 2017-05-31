«Дельфин» принимает олимпиаду

Ни больше ни меньше. Накануне Дня защиты детей в детском саду «Дельфин» состоялись девятые городские олимпийские игры среди дошкольных образовательных учреждений Абакана.

Нынче в них приняли участие 36 детских садов, а в первых играх — 2008-го, было только 12 команд. Популярность растёт! На зелёных лужайках с кучей песочниц, качелей, турников и прочих очень-очень нужных детям вещей и «прибамбасиков», с цветущей сиренью и клумбами (а делать территории садиков красивыми и уютными у нас хотят и могут) — галдёж и азарт невообразимый! А до чего умилительно глядеть на малышовские мордашки — и говорить не надо… Они счастливы, а родители-болельщики ещё и сверх того. Татьяна Соколова, заместитель заведующего «Дельфином» по воспитательной работе, рассказала, что всё здесь серьёзно:

— Дети старшего дошкольного возраста соревнуются в беге на скорость, челночном беге, наклонах, прыжках в длину и плавании. Итоги подводятся по результатам двух дней соревнований.

И по-взрослому победителей ждут медали, кубки, вымпелы. В десятых же играх будут соревноваться и родители малышей (они пробуют свои силы «через раз»).

Можно только представить, как малыш гордо скажет соседу по двору: я, мол, участвовал в олимпийских играх. Такие вот дела.

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