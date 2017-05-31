Глава Хакасии призвал жителей республики отнестись серьёзно к штормовому предупреждению

Сегодня в Хакасии ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление северо-западного ветра до 15 — 20 метров в секунду, местами до 25-27 м/с. Находящийся в Москве глава республики Виктор Зимин в своей странице в Интаграмм v.m.zimin отметил следующее:

Обращаюсь к жителям Хакасии в связи с объявленным на 31 мая штормовым предупреждением. Сегодня я дал распоряжение привести в состояние повышенной готовности дорожные и коммунальные службы, МЧС. Средствам массовой информации – донести штормовое предупреждение до жителей республики.

Энергетикам осуществить постоянный мониторинг за работой электроустановок и внеочередные осмотры участков воздушных линий, находящихся в зоне действия неблагоприятных факторов. Организовать схему оперативного взаимодействия с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Последствия стихийного бедствия в Москве видел лично. Они действительно страшны. Поэтому я еще раз призываю все службы, а также жителей со всей серьезностью отнестись к сводкам гидрометцентра.

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