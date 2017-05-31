Мэрию Абакана заставляют установить более 170 счётчиков электроэнергии

Прокуратура выявила нарушения жилищных прав нанимателей муниципальных помещений.

По закону собственники жилья обязаны установить индивидуальные приборы учёта электроэнергии. Однако администрация республиканской столицы не обеспечила счётчиками более 170 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Абакана. В прокуратуре посчитали, отсутствие индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилье приводит к увеличению финансовой нагрузки нанимателей квадратных метров. Им начисляют плату за электроэнергию по нормативам с применением повышающего коэффициента. Прокурор Абакана в адрес мэра республиканской столицы внес представление об устранении нарушений закона, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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