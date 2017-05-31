Мэрию Абакана заставляют установить более 170 счётчиков электроэнергии

31.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура выявила нарушения жилищных прав нанимателей муниципальных помещений.

По закону собственники жилья обязаны установить индивидуальные приборы учёта электроэнергии. Однако администрация республиканской столицы не обеспечила счётчиками более 170 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Абакана. В прокуратуре посчитали, отсутствие индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилье приводит к увеличению финансовой нагрузки нанимателей квадратных метров. Им начисляют плату за электроэнергию по нормативам с применением повышающего коэффициента. Прокурор Абакана в адрес мэра республиканской столицы внес представление об устранении нарушений закона, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 0,244