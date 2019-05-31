Наташа Королева спутала Тарзана с Волочковой



Российская эстрадная певица Наташа Королева спутала грудь своего мужа Тарзана с декольте балерины Анастасии Волочковой. Конфуз произошел на шоу «Вечерний Ургант».

Королева стала гостьей программы в преддверии своего дня рождения: 31 мая артистке исполнится 46 лет. В передаче она рассказала о предстоящем шоу «Ягодка», которое она собирается устроить по этому случаю. Королева заявила, что может называть себя ягодкой до 50 лет.

Также с ведущим Иваном Ургантом певица поделилась историями из семейной жизни. Она рассказала, что ее 17-летнй сын Архип каждый год ездит в Японию, чтобы изучить язык и культуру страны. По словам Королевой, Страна восходящего солнца является главным интересом для ее сына, при этом самой певице Япония не близка.

В завершение шоу Ургант предложил Королевой поучаствовать в игре и угадать, на какой фотографии изображено декольте ее мужа Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, пишет «Газета Кемерова». На снимках, которые поочередно появлялись на экране, была изображена грудь российских и зарубежных звезд, включая Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.

Королева с трудом смогла опознать своего супруга. Несколько раз она его перепутала. Увидев изображение гладкого декольте, Королева решила, что это и есть Глушко. Однако выяснилось, что на снимке изображена балерина Анастасия Волочкова, передает «Пятый канал».

«Серега, прости!» — выдохнула певица.

Ранее косметолог раскритиковала Наташу Королеву за ее попытки вернуть молодость. Артистка призналась, что, исполняя просьбу Тарзана не превращаться в тетку, решилась на процедуру кровопускания.

Специалисты назвали такой метод устаревшим и опасным и посоветовали Королевой прибегнуть к более современным методам – ультразвуковой подтяжке лица, шлифовке кожи лазером и криокапсуле.

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