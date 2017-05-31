Но главное «Чанар Хус»…

Симфонические и инструментальные концерты, джаз и… хакасская опера. На пресс-конференции в Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова вспомнили самые яркие события уходящего 28-го творческого сезона.

— На нашей сцене выступали исполнители разных жанров, — сказал директор филармонии Вячеслав Инкижеков. — Покорил своим мастерством тувинский ансамбль ударных инструментов «Medee-Khaan» и его именитая солистка Байлак Монгуш. Настоящим потрясением для слушателей стало выступление ансамбля «Flos Florum» из Екатеринбурга. Ребята играли на самодельных инструментах, относящихся к Средневековью. А григорианский хорал, который мы услышали, навёл на мысли о зарождении рок-направления ещё в XVI веке. Приятным сюрпризом стал концерт Виты Васильевой (Москва). Вита виртуозно исполняет барочные композиции. Надеюсь, и в следующий раз она приедет в Абакан вместе со своим мужем, и мы оценим их потрясающий дуэт. Не могу не отметить нашу землячку Анастасию Субракову. Она старается часто выступать на родной земле. На этот раз молодая, но уже известная скрипачка вместе с пианистом Ильёй Лехановым наполнили зрителей светлыми чувствами, подарив своё видение произведений Шнитке, Моцарта, Штрауса, Мендельсона.

Но главным событием уходящего творческого сезона стало возрождение хакасской оперы «Чанар Хус» Александра Кенеля. Над постановкой музыкального спектакля (так его называют работники филармонии) трудился весь коллектив, а это свыше 100 человек.

— Пришлось покорпеть над музыкальным материалом нашему другу из Новосибирска Владимиру Лямкину, — отметил Вячеслав Инкижеков. — Переработали музыкальное полотно, чтобы звук соответствовал современным требованиям. Изменили подход к подаче: действие начали не с арий главных персонажей Чанар Хуса и Ах Чибек, как это было в оригинальном варианте, а с партии хана, потерявшего дочь. Поставить оперу удалось благодаря руководству министерства культуры республики. Светлана Окольникова была лично заинтересована в восстановлении оперного наследия республики. Средства на костюмы, музыкальную аранжировку, художественное оформление удалось получить из федерального бюджета.

Режиссёр-постановщик филармонии Юлия Белогурова и художественный руководитель филармонии Артур Марлужоков называют «Чанар Хус» знаковым событием в культурной жизни Хакасии.

— Несмотря на кадровый голод, нам удалось воплотить задумку в жизнь, сохранив масштабы действа, — считает Артур Викторович. — Вёлся достаточно жёсткий подбор солистов, уроки вокала пришлось брать даже некоторым танцорам. А, например, солистке филармонии Марии Янгуловой пришлось осваивать и амплуа драматической героини. Главные роли исполняют приглашённые звёзды — бурятский вокалист Дамба Занданов и солистка из Красноярска, наша землячка Александра Черпакова. Теперь задача — вырастить своего тенора для роли Чанар Хуса.

Премьерный показ прошёл в декабре 2016 года. К лету в составе солистов наметились изменения. Наталья Титова, исполнявшая партию ханши, ушла в декретный отпуск. Сейчас на её место пробуют двух исполнительниц — Алину Тюмерекову и Валерию Кыржинакову. Кроме того, партия старика перешла к солисту Олегу Греценко. Режиссёры уверены, молодой вокалист справится с этой ролью. Увидеть «Чанар Хус» можно 6 и 7 июня.

— Не случайно мы закрываем концертный сезон хакасской оперой, — поясняет Юлия Белогурова. — Постановку повторяем по просьбам зрителей, которые не успели оценить масштабное театрализованное музыкальное действо. «Чанар Хус» — это возможность увидеть на сцене все коллективы филармонии: симфонический оркестр, солистов, хор «Каданс» и ансамбль хакасского танца «Кун сузы».

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