Олега Меньшикова хотят лишить квартиры

Художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков попал в непростую ситуацию. Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы. Права на нее заявила якобы бывшая владелица — Светлана Савицкая.

«Истица обратилась в Хамовнический суд еще в прошлом году, — пояснили «СтарХиту» в учреждении. — Мол, апартаменты были приобретены ею в браке с мужем Владимиром, а после развода пара не делила имущество. Случайно узнав, что экс-супруг скончался еще в 1998 году, а квартиру в 2005-м приобрел Меньшиков, женщина просит признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади».

Пока Фемида на стороне актера, который, к слову, ни разу не был замечен на заседаниях. В предоставленных суду документах Светланы Савицкой не значится. Однако та намерена отстаивать позицию и идти до конца.

А скандал вокруг Светланы Лободы и международного концертного агентства наконец завершился на прошлой неделе. Артистке и ее директору Нателле Крапивиной удалось избежать суда и решить спорный вопрос мирным путем. «Мы больше не имеем никаких претензий к менеджменту артиста, — прокомментировали «СтарХиту» в пресс-службе компании. — Конфликт урегулирован».

Организаторы европейского тура, а до этого и многие другие обвиняли певицу в хамском поведении — откровенных оскорблениях, неуважении к зрителям, ожидающим выступления, и несоблюдении договоренностей. Из-за задержек им приходилось платить из своего кармана подрядчикам за дополнительное время аренды машин и площадок.

«По расписанию, к примеру, Лобода должна была выехать из отеля на площадку в 11 часов, а в реальности выходила только к двум, — рассказывали «СтарХиту» в пресс-службе холдинга Berin Iglesias Art. — Концерты были задержаны на час и более, а когда мы говорили об ожидающих выступление зрителях, слышали только равнодушное: «Ничего, подождут». Разумеется, мы отдавали дополнительные деньги подрядчикам. Не говоря уже об оскорблениях и попытках испортить наш имидж».

В случае с Berin Iglesias Art ущерб составил несколько десятков тысяч евро, не считая авансовой части гонорара, которую они перечислили Светлане за будущий концерт в Монако, но решили отказаться от его организации. Правда, деньги звезда возвращать не торопилась. Сейчас все финансовые вопросы улажены.



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