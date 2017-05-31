Омский таксист облил клиента зеленкой и засунул в багажник

Водитель такси в Омске затолкал в багажник клиента, отказавшегося платить, отвез его на одну из улиц города и заставил облить лицо зеленкой, сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел 12 февраля. 22-летний водитель довез двух пассажиров в больницу. Один из них нуждался в помощи. На месте пассажиры отказались заплатить и попытались скрыться среди строений больницы. Водитель вооружился платиковой трубой, догнал одного из них и затолкал в багажник, схватив сзади за шею.

Схваченный пассажир был пьян. Он провел в багажнике около часа. Водитель отвез клиента на одну из улиц Омска, в наказание заставил облить лицо зеленкой и отпустил. О случившемся стало достоверно известно, потому что таксист снял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в интернет. Как выяснилось позднее, накануне потерпевшему сломали челюсть в драке. Из-за этого он собирался обратиться к врачу и вызвал такси.

Дело о похищении человека водителем рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска. Таксист признал свою вину частично.

INTERFAX.RU

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