Певец Alekseev расстался с девушкой после семи лет отношений

Alekseev рассказал, что недавно расстался с девушкой, отношения с которой длились семь лет. Артист до сих пор не смирился с разрывом, поэтому сейчас он старается не афишировать личную жизнь.

26-летний Никита Алексеев, более известный под псевдонимом Alekseev, прославился благодаря печальным балладам о любви. Вопреки предположениям фанатов, в личной жизни самого артиста долго царила идиллия. И все же, несколько месяцев назад певец расстался с возлюбленной, с которой встречался семь лет.

Никита не скрывает, что разрыв был сложным для них обоих, но иного пути решения конфликтов просто не существовало. Сейчас исполнитель хита «Пьяное солнце» не любит вспоминать о том периоде жизни, хотя и признается, что расставание помогло ему морально повзрослеть и открыть новые грани творческих возможностей.

«Мне до сих пор трудно говорить на эту тему. Но я человек, который искренне верит в любовь. Я знаю, что любовь — самое лучшее, что может произойти в жизни. Поэтому болезненное расставание ни в коем случае не сделало меня скептиком или циником. Я все также искренне верю в магию этого потрясающего чувства», — рассказал певец.

В апреле 2019 года появлялись слухи о том, что Alekseev начал встречаться с солисткой группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой. Артисты часто появлялись вместе на публике, а также поклонники несколько раз видели их вместе во время романтических прогулок. Сам Никита новое увлечение не комментирует, уверяя, что пока он просто не готов говорить о личной жизни.

«У меня нет никаких рамок или предубеждений на тему того, что счастье любит тишину. Но пока мне не хочется делать личное публичным, хотя завтра все может в корне измениться. Говорить вслух о том, свободно ли мое сердце мне бы тоже не хотелось. А искусственно пытаться поменять, «перекодировать» свои внутренние ощущения бессмысленно. Время все расставит на свои места», — уверен артист.

Сейчас все свободное время Никита уделяет творчеству. При этом певец не отрицает, что мечтает когда-нибудь обзавестись семьей и наследниками. Он уверен, что сможет стать хорошим отцом, но в ближайшие пару лет его главным детищем будет музыка. «Пока, признаюсь честно, мало об этом думаю. К женитьбе и отцовству нужно быть готовым. Мне придется взять небольшую паузу в карьере. Сейчас не тот момент», — подчеркнул Никита.

В интервью для журнала OK! Alekseev признался, что он использует любой жизненный опыт для создания новых хитов. Именно поэтому после болезненного расставания с избранницей он намерен выпустить еще немало лиричных и печальных композиций о любви.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







