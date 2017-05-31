Полицейские Хакасии проследили за безопасностью несовершеннолетних пешеходов

31.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Накануне летних каникул Госавтоинспекторы совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции проверили соблюдение школьниками правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Хакасии, профилактический рейд сейчас наиболее актуален – с наступлением каникул дети больше времени проводят на улице. Не соблюдая ПДД, они рискуют стать участником дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекторы привели школьникам примеры трагедий, которые случились на территории города с их сверстниками, нарушившими ПДД.

Всего по итогам рейда пресечено 15 правонарушений.

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