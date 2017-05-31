Сегодня для 20197 школьников Абакана начались летние каникулы

31.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В течение месяца 4416 школьников отдохнут и с пользой проведут время в пришкольных лагерях. Старшеклассники в возрасте от 14 до 18 лет будут работать в трудовых отрядах на базе 22 учреждений.

Для детей, нуждающихся в повышенном педагогическом внимании во всех образовательных учреждениях в июле-августе будут работать экспресс-лагеря. 463 ребенка из малообеспеченных семей получат  бесплатное оздоровительное питание. Муниципальные загородные летние  лагеря «Звездный» и «Меридиан»  планируют принять в течение лета 1369 детей. Более 150 школьников Абакана примут участие в республиканских профильных сменах: летней школе юных избирателей «Право выбора», военно-патриотической смене «Ты нужен России!», патриотической смене «Служу России».  Более 300 детей станут участниками многодневных походов, учебно-тренировочных и туристско-оздоровительных сборов на хребты Борус и Ергаки, Кузнецкий Алатау, реки Абакан и Казыр, сообщается на сайте абаканской мэрии.

 

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