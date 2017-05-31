Сила духа ведёт к победам

Алексей Порфирьевич Сибиряков. Его имя высечено на стелах в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и на аллее Героев в абаканском парке Победы. Улицы Сибирякова есть в Калининграде, Черногорске, сёлах Боград и Троицкое. А теперь в память о нашем прославленном земляке проходит и открытый турнир по армейскому рукопашному бою на призы главы Боградского района.

В Боград приехали 124 спортсмена от 7 до 13 лет из разных уголков Хакасии и Красноярского края. В их числе и бойцы военно-спортивного клуба «Боград». Среди представителей армейского рукопашного боя они уже заняли свою нишу. И на прошедших соревнованиях воспитанники Ивана Чанчикова ещё раз это доказали: Глеб Елисеев, Максим Козлов, Денис Антонов, Сергей Руднев, Александр Каур стали победителями. А это значит, что и в общекомандном зачёте первым стал клуб «Боград». Серебряный кубок увезла домой сборная Канска. Тройку лидеров замкнула команда «Патриот» из Красноярска.

Про награды, пожалуй, стоит отдельно сказать пару слов. Во-первых, каждая спортивная медаль выполнена в форме ордена. Во-вторых, победителям в старшей возрастной группе (11 — 13 лет) помимо грамот, медалей и кубков вручены ещё и статуэтки. В-третьих, на пьедестал почёта поднимались не три, а четыре бойца. В спортивном мире о человеке, занявшем четвёртое место, говорят, что он стал обладателем деревянной медали. На турнире в Бограде эти слова перестали быть простой метафорой. Ведь по правилам армейского рукопашного боя эти ребята не просто достойно сражались, а принесли в актив своих команд по одному очку. Поэтому каждый из них получил в награду деревянную медаль.

— Боградская команда по праву считается одной из самых сильных, — отметил тренер красноярского «Патриота» Дмитрий Тихоненко. — Она хорошо известна и в Хакасии, и за её пределами. Турнир замечательный. Всем, кто принимал участие в его организации, от нас, гостей, большое спасибо.

Особую признательность за организацию турнира с экрана мультимедийной установки высказал внук Героя Советского Союза Алексей Сибиряков.

— Я хочу призвать молодое поколение и дальше заниматься спортом. Он поможет вам стать сильнее не только физически, но и морально. Всему миру Россия известна своим русским духом, который на протяжении многих веков ещё никому не удавалось сломить. Это стало возможным благодаря мужеству и героизму наших земляков. Именно это и есть та сила, без которой сегодня невозможно представить себе настоящего патриота, — отметил Алексей Юрьевич.

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Справка

Алексей Порфирьевич СИБИРЯКОВ

Уроженец Боградского района командовал батареей 354-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского Тильзитского Краснознаменного полка (1-й танковый корпус, 50-я армия, 3-й Белорусский фронт). За отличное командование батареей, мужество и отвагу, проявленные при штурме Кёнигсберга, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Сибирякову было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.

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