Студентов вузов и сузов Хакасии ждёт увлекательное рабочее лето

Открыть Россию, заработать карманные деньги и найти друзей со всей страны – такие планы у бойцов студенческих отрядов Хакасии. О том, как нынче прошёл набор учащихся в студотряды, какие всероссийские стройки покорят наши ребята, в каких лагерях, санаториях и компаниях будут трудиться, рассказала руководитель регионального штаба студотрядов Хакасии Мария Шестакова.

Возрождение студенческих отрядов в республике началось несколько лет назад. С прошлого года движение РСО (российских студотрядов) курирует молодёжная программа главы Хакасии «Альфа». Бойцы уверены, труд – крут, а работать в свободное от учёбы время – полезно и престижно. Поэтому будущие строители из отряда «Грачи» в 2016-м отправились на космодром «Восточный» в Амурской области, а ребята из «Искры» трудились на строительстве перинатального центра и музейно-культурного центра в родной Хакасии. Будущие сельхоздеятели собирали урожай в крымской фруктовой компании, а юноши и девушки, которым предстоит стать педагогами, примерили роли вожатых в детских оздоровительных лагерях. Ребята, обучающиеся сервисному делу, обслуживали санатории и курорты в соседней Республике Алтай.

- 17 февраля, в День российских студенческих отрядов, более тысячи учащихся изъявили желание стать бойцами РСО, - отметила на пресс-конференции в газете «Хакасия» Мария Александровна. – После собеседований, оформления документов отсеялось большое количество ребят. На сегодняшний день в студотрядах Хакасии числятся более 200 бойцов. Все они, как одна большая дружная семья. Студенты активно участвуют в общественной жизни Хакасии, помогают ветеранам, социально незащищённым гражданам, выходят на субботники, а летом у них начинается горячий рабочий сезон.

30 мая трудовой семестр 2017-го открыли 15 студентов сервисного отряда. Они улетели в Крым. В Ялте и Алуште нашим бойцам предстоит провести пару месяцев, работая в местных санаториях и гостиницах. Нынче вырос спрос на строителей. В региональный штаб студотрядов Хакасии поступило несколько заявок от подрядчиков, возводящих спортивные объекты универсиады в Красноярске, а также от компаний, обслуживающих Богучанский алюминиевый завод и Бованенковское нефтегазовое месторождение на Ямале. Ребят из сельскохозяйственных отрядов пригласили на сбор ягод в Алтайский край и Воронежскую область.

- Трудовую деятельность студентов поддерживает глава Хакасии Виктор Зимин, - говорит мастер регионального штаба студотрядов республики Анастасия Голоновская. – Недавно на встрече с Виктором Михайловичем мы обсудили открытие и закрытие трудового сезона 2017, а также планы на рабочий семестр. 31 мая в республике состоялся слёт студотрядов. Новобранцев посвятили в бойцы. Ребята разбили на территории абаканского пейнтбольного клуба лагерь с палатками, провели чемпионат по пейнтболу и устроили большую спевку у костра.

Бойцы студотрядов давно развенчали миф о том, что студента брать на работу невыгодно, мол, лентяй и от дел отлынивает. Начальник сектора оформления трудовых отношений и развития персонала компании Хакасэнерго Елена Шнякина уверяет, их организация регулярно принимает на сезонную работу и даже на практику студентов из Хакасского технического института, Техникума коммунального хозяйства и сервиса в Абакане и Саяногорского политехнического техникума. Юноши и девушки сдают экзамен перед тем, как приступить к обязанностям. Бойцы энергетического отряда снимают показания с индивидуальных приборов учёта, проводят опломбировку счётчиков, ремонтируют подстанционное оборудование, работают с документацией. Всем студентам-сотрудникам выдают отличительную экипировку. Нынче в Хакасэнерго будут трудиться 22 бойца.

После окончания трудового сезона ребят всех восьми отрядов республики ждёт подведение итогов. В этом году региональный штаб устраивает конкурс на лучший студотряд Хакасии, а также лучших командиров и комиссаров. Мария Шестакова считает, это хороший стимул для ребят. Задача движения РСО – нацелить студентов не на зарабатывание карманных денег, а на то, чтобы стать примером для своей команды и других студентов.

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