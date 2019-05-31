Трейлер новой части «Рэмбо» появился в Интернете



Студия Lionsgate обнародовала трейлер фильма «Рэмбо 5: последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

«Рэмбо» возвращается на большие экраны — премьера пятой части легендарного боевика состоится уже в сентябре нынешнего года. Пока же студия Lionsgate привлекает внимание к проекту, публикуя первый трейлер кинокартины с бессменным исполнителем роли ветерана вьетнамской войны Джона Рэмбо Сильвестром Сталлоне.

«Легенда возвращается домой» — с таких слов начинается видеоролик. По сюжету фильма, Рэмбо, которого не пощадили годы, пытается вести тихую жизнь на собственном ранчо где-то в американской глубинке, но этому мешают бандиты из мексиканского наркокартеля. Преступники нападают на ранчо и похищают внучку подружки героя, после чего тому остается лишь снова взяться за оружие — в арсенале Рэмбо, как всегда, не только огнестрельные «стволы», но и армейский нож, и, конечно же, боевой лук.

«Я жил в мире смерти. Я видел, как люди, которых я люблю, умирают. Все это время я хранил свои тайны. Но настал час взглянуть в лицо своему прошлому», — говорит за кадром главный герой.

Режиссером боевика выступил Адриан Грюнберг. В работе над сценарием принимал участие сам Сталлоне в соавторстве с Мэттью Сирюльником и Дэвидом Мореллом. Мировая и российская премьеры фильма намечены на 19 сентября.

Напомним, последний фильм о Рэмбо вышел на экраны десять лет назад и был прохладно встречен поклонниками.

Как пишет «Газета.ру», ранее Сталлоне рассказал о сложностях с первым из фильмов о Рэмбо. По словам актера, никто не хотел браться за проект, а сам он был 11-м кандидатом на исполнение главной роли.

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