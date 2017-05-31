 В Калинино устранили последствия нарушения энергоснабжения

Причиной отключения электросетей, принадлежащих Усть-Абаканскому РЭС филиала «Хакасэнерго», стало неисправное оборудование на частной ЛЭП.

Сегодня с 06.20 часов утра бригады Усть-Абаканского РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочернее предприятие ПАО «Россети») – «Хакасэнерго» были задействованы на устранении последствий технологического нарушения в частной электросети, которое вызвало отключение энергоснабжения на нескольких улицах села Калинино. Для того, чтобы не допустить неблагоприятных последствий и выхода из строя энергооборудования, оперативно-диспетчерская группа «Хакасэнерго» была вынуждена в 06-54 временно отключить фидер, питающий Калинино. В тоже время оперативно-выездная бригада произвела срочные работы по перезапитыванию потребителей по резервным схемам электроснабжения, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей Калинино. В итоге, некоторые улицы были подключены уже к 07.30 и к 9.00 часам энергоснабжение всех потребителей, присоединенных к сетям «Хакасэнерго» было восстановлено полностью. Владелец электросетей, на которых произошло нарушение продолжает ремонтные работы на своей ЛЭП, без энергоснабжения все это время остается жилой сектор с населением 150 человек, сообщила главный специалист департамента по связам с общественностью по филиалу «Хакассэнерго» Ирина Жукова.





Еще из этой рубрики:

Загрузка...







