В Таштыпском районе тушат лесной пожар

31.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Накануне, 30 мая в 18 часов зарегистрирован лесной пожар на территории Таштыпского района. К 23 часам возгорание удалось локализовать на площади 10 га силами Анзасского лесничества.

Для ликвидации пожара увеличена группировка сил и средств Абазинским лесничеством. Осложняют ситуацию труднодоступная гористая местность, многочисленные склоны и поваленные деревья. Тем не менее справиться с возгоранием лесники планируют сегодня до наступления темноты. Угрозы перехода огня на населенные пункты лесной пожар не создал. Всего с начала года на территории республики зарегистрировано 14 лесных пожаров общей площадью 164,5 га (в 2016 году – 22 лесных пожара, площадь – 421 га). Лесопожарная обстановка в Хакасии находится на круглосуточном контроле властей республики и оперативных служб. Если вы стали свидетелем или участником пожара незамедлительно звоните по номеру «101». О лесном пожаре можно сообщить в региональную диспетчерскую службу лесной охраны 8-800-100-94-00, сообщили в Управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии

 


 

 

 

 

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