В Хакасии 12 лучших педагогов могут получить премию правительства республики

Министерство образования и науки Хакасии объявляет о проведении конкурсного отбора претендентов на соискание премии правительства республики лучшим педагогическим работникам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в этом году премию за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в развитие образования в размере 50 тысяч рублей получат 12 лучших работников сферы образования региона.

На соискание премии выдвигаются педагоги образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего образования, среднего общего, среднего профессионального образования и педагоги, реализующие дополнительные образовательные программы.

Конкурсанты должны иметь высшее образование, высшую квалификационную категорию и стаж работы не менее 5 лет. Выдвигают претендентов педагогические коллективы.

Документы представляются в конкурсную комиссию не позднее 30 июня по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 72, каб. 217.

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