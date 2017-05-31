В Хакасии продолжается съемка фильма о дзюдо в России

В республике прошёл первый день съемок международного проекта "Дзюдо за мир". Вчера съёмочная группа посетила республиканский музейно-культурный центр, мемориальный комплекс на горе Самохвал, а также мастер-класс для дзюдоистов от Сергея Космынина.

Напомним, фильм о России будет уже 11 на счёту проекта. Всего для съёмки в нашей стране были выбраны три региона — Дагестан, Красноярский край и Хакасия. В нашей республике съёмки проводятся в течение двух дней на фоне основных достопримечательностей. Так сегодня планируется выезд в Аскизский район с остановкой у горы «Уйтак», посещение хакасского республиканского национального музея-заповедника в Казановке, камня Ах-Тас, экскурсия «Хакасский аал», съемка жилищ хакасов разных времен, наскальной живописи и экскурсия «Юрта Шамана». Войдёт в ленту и горловое пение под чатхан.

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